Dialogue social et amélioration des conditions de travail : Dakar Dem Dikk signe son accord d’entreprise

Le Directeur général de Dakar Dem Dikk SA, Assane Mbengue, a présidé ce lundi 29 décembre 2025 la cérémonie de signature de l’accord d’entreprise, en présence des représentants des ministères des Transports terrestres et aériens, du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, du Haut Conseil du Dialogue Social, des membres du Conseil d’administration, ainsi que des organisations syndicales et des délégués du personnel.



Pour Assane Mbengue, cette signature marque l’aboutissement d’un long processus de négociations. « Les travaux ayant conduit à cet accord se sont déroulés sur plusieurs mois. Ils ont été intenses et parfois exigeants, mais toujours guidés par un esprit de dialogue, de respect mutuel et de responsabilité partagée », a-t-il déclaré, soulignant que l’ensemble des parties prenantes a su dépasser les postures pour rechercher des solutions équilibrées.



Fruit d’un dialogue social structuré et mature

Selon lui, cet accord est le fruit d’un dialogue social structuré et mature, fondé sur l’intérêt général de l’entreprise et sur la volonté commune de consolider durablement la paix sociale. « Il consacre également une nouvelle dynamique de gouvernance participative au sein de Dakar Dem Dikk », a ajouté M. Mbengue, saluant le « rôle déterminant joué par les organisations syndicales et par le Collège des Délégués du Personnel, qui ont porté la voix des travailleurs avec sens des responsabilités, esprit constructif ».



Avancées significatives

Sur le fond, le DG de Dakar Dem Dikk a indiqué que le nouvel accord d’entreprise introduit des avancées significatives, tant pour les travailleurs que pour l’entreprise. « Il prévoit notamment l’instauration d’un bonus annuel indexé sur les performances de l’entreprise, dont la mise en œuvre est subordonnée à l’autorisation préalable du Président de la République, seule autorité habilitée à en décider, conformément à la réglementation », a-t-il fait savoir.



Au-delà des mesures matérielles, l’accord apporte également des réformes structurelles. Il clarifie la classification des emplois, valorise le développement des compétences et fait de la promotion interne un axe central de progression professionnelle. Le Directeur général a aussi insisté sur le renforcement du dialogue social à travers la pérennisation des mécanismes de concertation et de conciliation, destinés à consolider un climat de confiance durable.



Prenant la parole, le Président du Haut Conseil du Dialogue Social, Mamadou Lamine Dianté, a salué la portée de cette signature. « Par cet acte, la Direction générale de Dakar Dem Dikk s’inscrit pleinement dans les orientations du Pacte national de Stabilité sociale. Vous servirez de modèle aux partenaires sociaux des autres secteurs », a-t-il déclaré.



Il a exhorté l’entreprise à persévérer dans cette voie, réaffirmant la disponibilité du HCDS à accompagner ses initiatives.