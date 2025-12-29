Réseau social
Anthony Joshua impliqué dans un accident de voiture mortel au Nigéria, deux personnes décédées



Anthony Joshua, ancien champion du monde des poids lourds et ancien champion olympique, a été impliqué dans un accident qui a coûté la vie à deux personnes au Nigeria. Le boxeur, qui était passager, souffrait de “blessures légères” selon les médias locaux.
 
Quelques jours après avoir dominé Jake Paul par KO au sixième round dans un combat très médiatisé et très lucratif, Anthony Joshua a été impliqué dans un dramatique accident au Nigeria.
 
Selon les informations des médias locaux, la voiture dans laquelle l’ancien champion du monde des poids lourds se trouvait aurait percuté un camion et deux personnes sont décédées.
 
Anthony Joshua, dont les parents sont d’origine nigériane, a été emmené à l’hôpital le plus proche avec des blessures légères.
Lundi 29 Décembre 2025 - 18:15


