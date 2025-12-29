Bénin – Sénégal : vis l'esprit de la CAN avec 1xBet

Sponsor officiel de la CAN 2025, 1xBet suit la plus grande compétition de football africaine dès le coup d'envoi. La lutte pour le trophée est intense, pleine de suspense et d'imprévisibilité, et chaque match peut changer le cours de la compétition. Soutenir la CAN, c'est célébrer du football spectaculaire, des émotions inoubliables et des rebondissements inattendus qui rendent ce tournoi si exceptionnel.





Analyse du troisième match du Sénégal, où l'équipe nationale affronte un Bénin déterminé.



L'un des matchs clés de la 3ᵉ journée décidera de la qualification pour les barrages. Le Bénin compte 3 unités après 2 matchs et est en bonne voie de se hisser au tour suivant, faisant partie des quatre meilleures équipes ayant terminé troisièmes de leur poule.





Le Sénégal a débuté par une victoire face au Botswana (3-0), mais a ensuite concédé le nul face à la RD Congo (1-1) et n'a pas su concrétiser ses occasions. Les Lions de la Téranga joueront au plus fort afin de s’emparer de la tête de leur groupe et d'éviter de rencontrer l'un des favoris de la CAN dès le premier tour des barrages.





La rencontre face au Bénin s'annonce difficile pour le Sénégal. Les Guépards sont capables de poser des problèmes à n'importe quel adversaire, comme ils l'ont déjà prouvé lors de leur match aller contre la RD Congo.





V1 - 12,7, X - 5,62, V2 - 1,308



