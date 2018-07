​Présidentielle 2019 : Hadjibou Soumaré enrôle Ngoné Ndoye et déclare sa candidature

L’ancien président de la Commission de l’Uemoa déclare sa candidature à la course au Palais de la République. Le journal "Les Echos" informe que c’est à la date du 22 juillet qu’ Hadjibou Soumaré va dévoiler aux Sénégalais son programme politique et son projet de société.



L'ex-sénatrice et ancienne maire de Rufisque-Est, Ngoné Ndoye, a rejoint le camps de l’ancien Premier ministre.