​Prix de la ferraille : les récupérateurs interpellent Serigne Guèye Diop et réclament une renégociation

Les ferrailleurs du Sénégal sont en colère contre le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Guèye Diop. Ils lui demandent de réunir rapidement la commission de fixation des prix pour revoir le prix de la ferraille. Selon eux, le prix actuel est trop bas alors que le prix du fer a augmenté sur le marché international.



Selon Gallay Thiam, président des ferrailleurs, les acteurs du secteur traversent une période particulièrement difficile depuis la baisse du prix d'achat de la ferraille. « Nous avons actuellement beaucoup de problèmes dans le secteur de la ferraille. Depuis l'arrivée de Monsieur Serigne Guèye Diop au département du Commerce, les ferrailleurs sont en train de souffrir. Sous le régime de Macky Sall, le prix de la ferraille était monté jusqu'à 200 francs. Aujourd'hui, il est descendu entre 150 et 160 francs. C'est ce que nous déplorons », a-t-il déclaré sur la Rfm, lors du bulletin de 12 heures.



Le président des ferrailleurs rappelle qu'un protocole d'accord avait permis la mise en place d'une commission chargée de fixer les prix, avec la participation des ferrailleurs, des industriels et des exportateurs. « Cette commission réunissait les ferrailleurs, les industries et les exportateurs. Ensemble, nous avions trouvé un accord pour fixer le prix de la ferraille en nous basant sur le marché international. Aujourd'hui, tout le monde sait que le prix du fer sur le marché international a augmenté, mais les industries refusent d'augmenter le prix de la ferraille et le ministre ne dit rien », a-t-il dénoncé.



Gallay Thiam a affirmé que cette situation affecte toute la chaîne d'approvisionnement du secteur. « Les ferrailleurs qui sont sur le terrain, les « boudjouman », les charretiers et tous les autres acteurs sont en train de souffrir. Ce sont eux les perdants », a-t-il déploré.



Face à cette situation, il a lancé un appel à l'ensemble des professionnels du secteur. « Nous demandons à tous les ferrailleurs du Sénégal de se réunir pour faire face à cette situation. Nous demandons au ministre Serigne Guèye Diop de convoquer les acteurs à la commission des prix afin que nous revoyions le prix de la ferraille. Aujourd'hui, le prix de la ferraille est à 160 francs, alors que le fer à béton est vendu à 500 FCFA. La marge est trop importante », a-t-il soutenu, tout en sollicitant l’intervention des autorités.



« Nous demandons au Président de la République et au ministre du Commerce de réunir les membres du secteur pour revoir le prix de la ferraille », a-t-il conclu.