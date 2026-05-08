​Procès Abdoulaye Sylla contre les journalistes de Walf Tv et de la Tfm: l’affaire renvoyée au 2 juillet 2026

Le tribunal correctionnel de Dakar a examiné, jeudi 7 mai 2026, le dossier opposant l’homme d'Affaires Abdoulaye Sylla, patron de la société Ecotra, aux journalistes de Walf Tv Pape Sané et Oumar Guèye, poursuivis pour « diffamation et diffusion de fausses nouvelles ». À l’issue de l’audience, le dossier a été renvoyé au 2 juillet 2026 pour les plaidoiries. Le journaliste de la Tfm, Abdoulaye Cissé, également cité dans cette procédure, ne s’est pas présenté devant le juge.



À l’origine de cette affaire, une vidéo diffusée le 22 juin 2025 sur YouTube et Facebook sous le titre: «Diamniadio, un gouffre à milliards sur fond de banditisme d’État ». Selon Abdoulaye Sylla, le reportage mettait en cause le Programme d’urgence d’aménagement intégré de la voirie primaire et des réseaux divers (Pui/Vrd) de Diamniadio, en évoquant de présumées irrégularités financières et techniques. Ces accusations auraient ensuite été relayées par la chaîne Le BigDeal-LBD ainsi que par le chroniqueur Pape Sané sur Walf Tv.



Le PDG du groupe Ecotra a estimé que ces déclarations portent atteinte à l’honneur et à l’image de son entreprise. Il a soutenu notamment que certaines images utilisées dans le reportage montreraient des zones dégradées situées hors du périmètre du marché concerné. Abdoulaye Sylla a affirmé également que le contrat, estimé à 140 milliards de FCFA, avait obtenu toutes les validations administratives requises, y compris les avis de non-objection de la Dcmp.



Par ailleurs, il a rejeté les accusations faisant état d’une hausse injustifiée du coût du projet, passé selon le reportage de 140 à 235 milliards de FCFA. Il a aussi déploré qu’aucun responsable du groupement n’ait été sollicité pour donner sa version des faits avant la diffusion de l’enquête. Selon le quotidien Les Echos, qui ces informations, le reportage aurait causé un préjudice aussi bien au groupement Ecotra qu’à la Délégation générale à la promotion des pôles urbains (DGPU).