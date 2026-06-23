​Procès d’Abdoul Aziz Diop : la défense dénonce une « violation de la loi » après le renvoi au 30 juin

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a renvoyé au 30 juin le procès de l’ancien conseiller spécial Abdoul Aziz Diop, tout en rejetant sa demande de liberté provisoire. Le politologue et ingénieur pétrolier est poursuivi pour « discours contraires aux bonnes mœurs et injures commises par le biais d’un système informatique », à la suite de propos tenus contre le leader de Pastef, Ousmane Sonko, et ses partisans.



Son avocat, Me Aboubacry Babou, a contesté la décision du tribunal. « Nous sommes en matière de flagrants délits et le prévenu devrait être jugé dans les meilleurs délais », a-t-il déclaré sur la Rfm lors du bulletin de 12 heures. L’avocat a également souligné l’absence de partie civile dans ce dossier, estimant que rien ne justifiait un report de l’audience.



Selon la défense, le report du procès ne respecte pas les règles des procédures de flagrants délits. Me Aboubacry Samb a estimé que son client aurait dû être jugé rapidement et que son maintien en prison, sans jugement immédiat, constitue une « violation de la loi».