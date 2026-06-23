Transports ferroviaires : Abdoul Ahad Ndiaye engage une gouvernance renforcée autour du Programme budgétaire 2028

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye, a présidé ce mardi une réunion stratégique de prise de contact avec les structures placées sous la tutelle du Programme budgétaire 2028 consacré au développement des transports ferroviaires



Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de renforcement de la gouvernance du secteur et de modernisation des infrastructures de transport au Sénégal.



Selon le ministère, cette rencontre de cadrage, qui a réuni les services centraux du ministère ainsi que les principaux directeurs généraux du sous-secteur ferroviaire, marque une étape décisive dans le pilotage des grands chantiers de l’État.



Avec cette démarche inclusive et orientée vers les résultats, le ministère des Transports terrestres et aériens réaffirme l’ambition des plus hautes autorités de faire du rail un levier incontournable de l’émergence économique et de la mobilité durable au Sénégal.