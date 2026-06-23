Coopération : Bassirou Diomaye Faye et Frank-Walter Steinmeier consolident le partenariat historique entre le Sénégal et l'Allemagne

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a achevé sa visite officielle en Allemagne par un entretien avec le président fédéral, Frank-Walter Steinmeier.



Selon une note de la Présidence du Sénégal, les deux dirigeants ont salué la profondeur d'une relation qui plonge ses racines au tout début de l'indépendance du Sénégal. Dès 1962, un Président allemand se rendait à Dakar, et l'hôpital régional de Diourbel porte aujourd'hui encore son nom. Depuis, les visites de haut niveau se sont succédé de part et d'autre, tissant une amitié ancienne, solide et confiante. Le chef de l'État a inscrit son déplacement dans cette continuité, avec la volonté de consolider l'héritage et d'ouvrir de nouvelles perspectives.



D'après la même source, l'entretien a permis de mesurer l'étendue d'une coopération qui touche l'énergie, la santé, l'éducation et la formation, soutenue notamment dans le cadre du Compact with Africa. “Le président de la République a tenu à saluer l'appui constant de l'Allemagne au développement du Sénégal, et son rôle de premier partenaire bilatéral durant la pandémie, aux côtés de l'Institut Pasteur de Dakar”, peut-on lire.



Le chef de l'État a également relevé l'intérêt grandissant des entreprises allemandes pour le Sénégal, déjà présentes dans l'hôtellerie, la chaîne du froid, l'emballage à Diamniadio et la filière coton-textile. Selon la Présidence, il a exprimé le vœu d'un partenariat conforté et diversifié, porté par les réformes engagées et par un meilleur accès au financement, convaincu que c'est de cette exigence que naît la différence dans le commerce et l'investissement avec l'Afrique.



Sur les questions internationales, les deux dirigeants ont noté une réelle convergence de vues. Le Président Bassirou Diomaye Faye a appelé à un engagement renforcé de l'Allemagne dans la sécurité en Afrique, en particulier face au terrorisme au Sahel, et a réaffirmé l'attachement constant du Sénégal au règlement pacifique des différends par le dialogue.



En conclusion de cet entretien, le chef de l'État a invité le Président fédéral à effectuer une visite au Sénégal, gage d'une amitié que les deux nations entendent continuer d'écrire ensemble