Concours général 2026 : Ameth Babou, du Prytanée militaire, sacré meilleur élève du Sénégal avec quatre premiers prix

Le Concours général 2026 a consacré un nouveau champion, et son parcours force l'admiration. Ameth Babou, jeune élève du Prytanée militaire Charles N’Tchoréré de Saint-Louis, vient de s'adjuger le titre de meilleur élève du Sénégal.



Déjà sacré meilleur élève des classes de Première en 2025, l'élève de Terminale S1 a cette fois-ci frappé encore plus fort. Avec une moisson de 68 points, il ne s'est pas contenté de briller : il a survolé la compétition en remportant quatre Premiers Prix dans des disciplines aussi variées. Il s'agit du 1er Prix de Français, du 1er Prix de Citoyenneté et Droits de l’Homme, du 1er Prix de Dissertation philosophique et du 1er Prix de Physique.



Dans une note, le ministère de l’Éducation nationale a salué cette « moisson exceptionnelle » qui, dit-il, témoigne d’un parcours fondé sur la discipline, la rigueur et la quête permanente de l’excellence.



À travers cette brillante réussite, la tutelle précise que Ameth Babou honore le Prytanée militaire, sa famille, ses enseignants et encadreurs, ainsi que toute la communauté éducative. « Il incarne cette jeunesse sénégalaise ambitieuse, talentueuse et résolument tournée vers l'avenir », a-t-on précisé dans la note.



En adressant ses chaleureuses félicitations à ce « champion du savoir », le ministère rappelle qu’Ameth Babou inspire toute une « génération » et rappelle que l’excellence demeure le « plus sûr chemin vers la réalisation de nos ambitions collectives».