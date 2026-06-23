Bac 2026 à Kolda : 6 296 candidats attendus, toutes les dispositions prises pour un examen sans faille (Inspecteur)

Face à la presse ce mardi 23 juin, l’Inspecteur d’Académie, Mamadou Diop, a rassuré que toutes les dispositions administratives, pédagogiques et logistiques ont été prises afin de garantir le bon déroulement de cet important examen national dans la région de Kolda.



Au total, 6 296 candidats, dont 3 426 filles, sont inscrits cette année à l’examen du baccalauréat dans l’Académie de Kolda. Les candidats sont répartis dans 19 jurys, 5 centres secondaires ainsi qu’un centre technique.



Selon l’autorité académique, les effectifs ont connu une hausse significative par rapport à l’année précédente. « Nous enregistrons 440 candidats supplémentaires cette année », a indiqué Mamadou Diop. Une progression qu’il attribue notamment à la digitalisation du processus d’inscription.



D’après lui, la dématérialisation des procédures a permis de lever plusieurs obstacles auxquels étaient confrontés certains candidats lors du dépôt des dossiers physiques. « La digitalisation facilite les inscriptions et réduit considérablement les contraintes administratives qui empêchaient parfois des candidats de finaliser leur dossier dans les délais », a-t-il expliqué.



Concernant la répartition des candidats par série, les filières littéraires demeurent largement majoritaires, confirmant une tendance observée depuis plusieurs années dans la région.



L’analyse des statistiques montre également une forte présence des établissements publics dans les effectifs. En effet, 3 456 candidats proviennent des lycées publics, tandis que les établissements privés et les candidats libres totalisent 2 840 inscrits.