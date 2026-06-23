Foot : Cristiano Ronaldo devient le premier joueur à marquer dans six Coupes du monde différentes

Cristiano Ronaldo dans la légende. Sous le feu des critiques après une entrée en matière délicate contre la RD Congo, l’attaquant portugais a ouvert le score face à l’Ouzbékistan, ce mardi, pour permettre à la Seleçao de faire la course en tête.
Servi juste devant le but, l’ancien joueur du Real Madrid est devenu, par la même occasion, le premier joueur de l’histoire à avoir marqué dans six Coupes du monde différentes (son 9e but au total). Exceptionnel de longévité.
Juste avant la pause, Ronaldo, bien servi par Bruno Fernandes, a signé un doublé en croisant parfaitement sa frappe dans le petit filet gauche. Son 10e but en Coupe du monde et son 145e avec la sélection portugaise.
Servi juste devant le but, l’ancien joueur du Real Madrid est devenu, par la même occasion, le premier joueur de l’histoire à avoir marqué dans six Coupes du monde différentes (son 9e but au total). Exceptionnel de longévité.
Juste avant la pause, Ronaldo, bien servi par Bruno Fernandes, a signé un doublé en croisant parfaitement sa frappe dans le petit filet gauche. Son 10e but en Coupe du monde et son 145e avec la sélection portugaise.
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