Foot : Cristiano Ronaldo devient le premier joueur à marquer dans six Coupes du monde différentes

Cristiano Ronaldo dans la légende. Sous le feu des critiques après une entrée en matière délicate contre la RD Congo, l’attaquant portugais a ouvert le score face à l’Ouzbékistan, ce mardi, pour permettre à la Seleçao de faire la course en tête.



Servi juste devant le but, l’ancien joueur du Real Madrid est devenu, par la même occasion, le premier joueur de l’histoire à avoir marqué dans six Coupes du monde différentes (son 9e but au total). Exceptionnel de longévité.



Juste avant la pause, Ronaldo, bien servi par Bruno Fernandes, a signé un doublé en croisant parfaitement sa frappe dans le petit filet gauche. Son 10e but en Coupe du monde et son 145e avec la sélection portugaise.