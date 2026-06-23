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Foot : Cristiano Ronaldo devient le premier joueur à marquer dans six Coupes du monde différentes



Foot : Cristiano Ronaldo devient le premier joueur à marquer dans six Coupes du monde différentes
Cristiano Ronaldo dans la légende. Sous le feu des critiques après une entrée en matière délicate contre la RD Congo, l’attaquant portugais a ouvert le score face à l’Ouzbékistan, ce mardi, pour permettre à la Seleçao de faire la course en tête. 

Servi juste devant le but, l’ancien joueur du Real Madrid est devenu, par la même occasion, le premier joueur de l’histoire à avoir marqué dans six Coupes du monde différentes (son 9e but au total). Exceptionnel de longévité. 

Juste avant la pause, Ronaldo, bien servi par Bruno Fernandes, a signé un doublé en croisant parfaitement sa frappe dans le petit filet gauche. Son 10e but en Coupe du monde et son 145e avec la sélection portugaise. 
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Moussa Ndongo

Mardi 23 Juin 2026 - 20:08


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