​Procès des supporters sénégalais au Maroc : l’affaire renvoyée au 19 février pour les plaidoiries

Les 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la CAN 2025 ont comparu ce jeudi 12 février 2026 devant le tribunal de première instance de Rabat.



Selon Bacary Cissé, chargé de communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF), intervenant sur la RFM, les prévenus ont été entendus durant près de cinq heures au sujet des incidents survenus en marge de la finale.



Malgré la requête du procureur sollicitant un nouveau renvoi pour permettre la reprise des services des avocats en grève, le tribunal a décidé de poursuivre l’audience, considérant que le nombre de reports autorisés était atteint. Ainsi, les 18 supporters ont comparu sans assistance d’avocat. Seul le dix-neuvième prévenu, de nationalité franco-algérienne, a bénéficié de la présence d’un avocat.



Toujours selon Bacary Cissé, l’affaire a finalement été renvoyée au 19 février, date prévue pour les plaidoiries, coïncidant avec la reprise des activités des avocats marocains. Les supporters ont quitté le tribunal et devront y retourner à cette échéance.

