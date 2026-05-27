​Qu’avons-nous fait du temps ? Ou la lente disparition de ce qui faisait battre nos vies (Par Marie Barboza MENDY)

Nous avons appris à aller vite, si vite que nous avons fini par confondre mouvement et existence, agitation et accomplissement. Le monde avance à une vitesse que nos cœurs ne comprennent plus toujours. Entre les notifications qui interrompent les silences, les urgences qui dévorent les jours et les promesses d’un futur toujours plus performant, une question s’impose avec une gravité presque intime : dans cette course effrénée vers demain, qu’avons-nous fait du temps — ce compagnon discret qui autrefois savait attendre avec nous, consoler nos douleurs, faire mûrir nos joies et donner du sens à nos existences ?



Il y a quelque chose d’étrangement mélancolique dans notre époque. Une tristesse discrète, presque élégante, qui ne dit pas toujours son nom. Elle traverse les continents, les langues, les classes sociales, les générations. Elle vit dans le regard fatigué d’un père rentrant tard, dans le silence d’une mère qui sourit encore sans toujours trouver le moment de respirer, dans l’impatience d’un adolescent happé par un monde qu’il n’a pas choisi mais qu’il doit déjà apprendre à suivre. Elle habite aussi les grandes villes lumineuses comme les villages éloignés ; elle se glisse dans les métros bondés, dans les salles d’attente, dans les conversations interrompues par un téléphone qui vibre au milieu d’une confidence.



Car au fond, une même sensation semble désormais habiter l’humanité : celle de manquer de temps, toujours.



Nous manquons de temps pour aimer comme il faudrait, écouter comme autrefois, pleurer nos absents, relire nos souvenirs, nous asseoir avec nous-mêmes sans nous sentir coupables de ralentir. Nous manquons de temps pour téléphoner à ceux qui vieillissent loin de nous, pour regarder un enfant raconter sa journée avec cette patience que l’enfance mérite, pour rester silencieux auprès d’un être aimé sans que le silence ne paraisse vide.



Et pourtant, jamais l’humanité n’a autant gagné de temps.



Les machines accomplissent en quelques secondes ce qui demandait jadis des heures. Les distances se traversent en un souffle. Les messages franchissent les océans avant même que l’émotion qui les a inspirés ne soit totalement comprise. Nous commandons, réservons, apprenons, répondons, achetons, travaillons, produisons, partageons avec une rapidité qui aurait semblé presque surnaturelle il y a seulement quelques décennies.



Alors une contradiction immense surgit devant nous, dérangeante, presque douloureuse : si tout va plus vite, pourquoi avons-nous l’impression que nos vies nous échappent ?



Peut-être parce que nous avons lentement cessé d’habiter le temps.



Autrefois — et il ne s’agit pas ici de romantiser le passé — le temps avait une épaisseur. Les saisons structuraient les vies. On attendait les lettres. Les retrouvailles avaient le goût de l’absence traversée. Les conversations duraient jusqu’à fatiguer les nuits. Les repas n’étaient pas seulement des pauses alimentaires mais des lieux de mémoire, d’éducation, de transmission et parfois de réconciliation. L’attente faisait partie de l’amour ; la patience appartenait à l’espérance.



Aujourd’hui, nous voulons tout, tout de suite. Réponses immédiates. Succès immédiat. Guérisons immédiates. Relations immédiates. Même la douleur doit désormais être rapide, discrète, fonctionnelle. Pleurer longtemps devient presque suspect dans une société qui exige de chacun une performance émotionnelle permanente.



Nous ne traversons plus toujours le temps ; parfois nous le consommons.



Et dans cette consommation silencieuse se produit peut-être l’un des grands drames modernes : nous vivons de plus en plus entourés, mais intérieurement précipités. Nous remplissons les journées jusqu’à épuisement et, paradoxalement, quelque chose demeure vide. Comme si l’essentiel se trouvait ailleurs. Comme si notre âme, plus lente que nos calendriers, refusait secrètement de courir au même rythme que nos obligations.



Combien d’amitiés meurent faute de temps ? Combien d’amours s’usent dans le report permanent du dialogue ? Combien de parents découvrent soudain que leurs enfants ont grandi entre deux rendez-vous ? Combien d’êtres humains réalisent, trop tard parfois, qu’ils ont passé davantage d’années à préparer leur vie qu’à la vivre réellement ?



Il faut avoir le courage de poser la question sans détour : le progrès nous a-t-il rendu plus libres ou simplement plus occupés ?



Car le temps n’est pas une donnée technique. Il est une matière affective, morale, presque spirituelle. Le temps donné est une preuve d’amour. Le temps partagé devient mémoire. Le temps accordé à quelqu’un dit silencieusement : tu comptes. À l’inverse, ce qui disparaît souvent en premier dans les sociétés pressées, ce n’est pas la technologie, ni même la richesse ; c’est l’attention.



Or une civilisation qui n’écoute plus profondément finit toujours par s’éloigner d’elle-même. Peut-être est-ce cela, la fatigue contemporaine : non pas seulement travailler trop, mais vivre trop fragmentés. Être partout sans être vraiment là. Répondre vite sans écouter. Voir beaucoup sans regarder. Parler énormément sans toujours se rencontrer.



Et pourtant, malgré cette accélération du monde, une vérité résiste encore. Le temps continue obstinément de nous éduquer.



Il ralentit auprès des malades. Il suspend son souffle dans les deuils. Il s’étire dans l’attente d’un appel. Il s’illumine soudain dans le rire d’un enfant, dans une vieille chanson retrouvée, dans un repas improvisé, dans la main silencieuse d’un proche posée sur une épaule fatiguée. Il nous rappelle, avec une sagesse presque cruelle mais profondément humaine, que ce qui compte vraiment n’a jamais aimé la précipitation.



Aimer demande du temps. Pardonner demande du temps. Grandir demande du temps. Comprendre les autres demandes du temps. Se reconstruire aussi.



Peut-être avons-nous simplement oublié que vivre n’est pas remplir des heures mais leur donner une âme.



Alors il faudrait peut-être réapprendre. Réapprendre la conversation qui dure. Les silences qui apaisent. Les repas sans distraction. Les attentes qui ne sont pas des pertes mais des préparations. Réapprendre à ne pas transformer chaque minute en rendement. Réapprendre même l’ennui, ce territoire étrange où naissent parfois les plus grandes pensées et les plus tendres nostalgies.



Parce qu’au fond, la question n’est peut-être pas seulement : qu’avons-nous fait du temps ? La question plus troublante est peut-être celle-ci : qu’est-ce que le temps est en train de faire de nous ?



Et il viendra peut-être un jour — un jour simple, sans éclat, presque ordinaire — où chacun regardera derrière soi avec une lucidité silencieuse, comprenant enfin que les plus grandes richesses n’étaient ni les urgences vaincues ni les agendas remplis, mais ces instants apparemment insignifiants que l’on croyait éternels : une voix aujourd’hui absente, une présence trop vite quittée, un rire de famille, un regard retenu un peu trop peu longtemps. Car le temps ne nous vole pas seulement des années ; il nous demande, avec une patience implacable, une réponse à cette seule question essentielle : avons-nous vraiment vécu ce que nous avons traversé ?





Marie Barboza MENDY

Regards croisés d’une Franco-Sénégalaise

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