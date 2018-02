​RDC: le général Munene est au Congo-B selon les autorités de Brazzaville

Le général Faustin Munene est à Ewo selon une déclaration du porte-parole du gouvernement congolais, Thierry Moungalla, en réponse à l'appel lancé par sa famille. Ce dimanche, sur RFI, le fils de l'ancien chef d'état-major de la RDC en appelait aux autorités de Brazzaville pour savoir où se trouvait son père et quelles démarches entreprendre pour le voir. Depuis son arrestation au Gabon voisin, début janvier, et son expulsion vers le Congo, les proches du général Munene disaient n'avoir aucune nouvelle de lui. Ils craignaient pour sa santé fragile et avaient peur qu'il soit détenu ou même extradé vers Kinshasa. Pour les autorités congolaises, rien n’a changé pour le général Munene qui conserve la même protection que le gouvernement congolais lui réservait avant son départ vers le Gabon.