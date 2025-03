​Rapatriement des corps des Sénégalais de l’étranger : Yassine Fall annonce une baisse des fonds «Aides et secours »

La ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, a annoncé que le montant des Fonds «Aides et secours » pour le rapatriement des corps des Sénégalais morts à l’étranger va baisser. L’économiste l'a dit lors de son passage, vendredi à l'Assemblée nationale.



Mme Fall explique cette baisse par la situation financière du pays. La ministre d'indiquer que la volonté de rapatrier tous les corps en un temps record est là, mais malheureusement, les moyens ne suivent pas.



A moins, demande-t-elle aux députés et rapporté par L'Observateur, qu'ils lui allouent des fonds additionnels afin qu'elle puisse apporter l'assistance financière nécessaire.