Premier League : Manchester City reprend provisoirement la tête, Brentford s’impose chez les Wolves, nul entre Brighton et Sunderland

Ce samedi, lors de la 17e journée de Premier League, Manchester City recevait West Ham à l’Etihad Stadium. Portés par une dynamique impressionnante avec six victoires consécutives toutes compétitions confondues, les hommes de Pep Guardiola ont rapidement imposé leur rythme. Dès la 5e minute, Erling Haaland a ouvert le score d’une frappe à bout portant, laissant Alphonse Aréola sans réaction (1-0).



Très actif offensivement et bien soutenu par le duo Foden–Cherki, le Norvégien s’est également illustré en tant que passeur décisif à la 38e minute : après une récupération haute de Rayan Cherki, Haaland a servi parfaitement Tijjani Reijnders sur un plateau, permettant au milieu de tromper une seconde fois l’ancien gardien du PSG (2-0).



En seconde période, Haaland s’est offert un doublé (3-0, 69e). Avec ce résultat, les Citizens reprennent provisoirement la tête du championnat anglais, avant le choc de ce soir entre Everton et Arsenal.



Lors des autres matches disputés à 16 heures, Bournemouth croyait s’imposer face à Burnley grâce à un but de Semenyo à la 67e minute, mais Broja a égalisé à la 90e (1-1). Un match nul qui permet aux Cherries de grimper à la 14e place tandis que Burnley reste 19e.



De son côté, Wolverhampton, toujours lanterne rouge, a de nouveau chuté contre Brentford, battu 2-0 après un doublé de Lewis-Potter (63e et 83e minutes), propulsant les Bees à la 13e position du classement.



Enfin, Brighton et Sunderland se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0), un résultat qui maintient Sunderland juste derrière Chelsea et laisse Brighton à la 9e place de Premier League.





