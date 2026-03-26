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​Recours aux mécanismes Swaps : le Sénégal a réalisé un gain « budgétaire de 5 % », selon Cheikh Diba

Le Sénégal a réduit sa charge de la dette de 5 % grâce à un taux d'intérêt plus bas. « Les mécanismes Swaps ont permis au Sénégal de se financer à un taux de 7 %, là où le marché classique des Eurobonds aurait exigé entre 11 % et 12 % en 2025 ». a déclaré le ministre des Finances et du Budget (MFB).



​Recours aux mécanismes Swaps : le Sénégal a réalisé un gain « budgétaire de 5 % », selon Cheikh Diba
En conférence de presse ce jeudi, le ministre des Finances et du Budget (MFB), Cheikh Diba a justifié le recours du Sénégal  aux instruments financiers dits « TRS » (Total Return Swaps). Selon le ministre ce mécanisme a permis au Sénégal de se financer « à des conditions nettement plus favorables » que celles des marchés internationaux, tout en maîtrisant les risques.  « Si le Sénégal avait choisi de se financer sur le marché des Eurobonds, il aurait payé un taux entre 11 % et 12 % en moyenne sur l'année 2025, contre un taux de 7 % avec cet instrument. Ce différentiel de taux d'intérêt nous permet de réaliser une économie budgétaire d'environ 5 % »

« Aucun passif caché »

Réagissant aux accusations de dissimulation, le ministre des Finances s’est voulu catégorique sur la légalité et la traçabilité des fonds. « Sur les opérations en question : il n'y a aucune condition contraignante et il n'y a pas de passif caché », a-t-il martelé, assurant que les fonds sont inscrits dans les statistiques officielles du marché des titres publics.

Le ministre a également tenu à rassurer sur la préservation du patrimoine national : « Aucun bien de l'État du Sénégal n'a été donné en gage ou en garantie dans le cadre de la mobilisation de ces financements. »
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Fodé Bakary Camara

Jeudi 26 Mars 2026 - 21:32


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