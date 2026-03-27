Présumés détournements à la CDC : le parquet s’empare du dossier Abdoulaye Sylla-Fadilou Keita

Une bataille judiciaire est désormais engagée entre Abdoulaye Sylla, patron d’Ecotra (entreprise sénégalaise majeure de BTP et d'ingénierie), et Fadilou Kéita, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) du Sénégal. Selon le quotidien L’Observateur, le procureur a demandé à la Sûreté urbaine d’ouvrir une enquête pour faire la lumière sur une affaire qui concerne un présumé détournement de deux (02) milliards FCFA, ainsi que des terrains appartenant à la CDC.



Les origines d’une bataille judiciaire



A l’origine de cette affaire, toujours selon le quotidien, au cours d’une émission sur la Web TV "Sans Limites", Fadilou Kéita a affirmé avoir saisi la justice contre la société Ecotra, qu’il accuse d’avoir «indûment approprié des terrains appartenant à l’Institution qu’il dirige, tout en procédant à un détournement présumé de deux milliards FCFA». Cepenadant, Ecotra a nié les faits et dénoncé des accusations «mensongères» et «dénuées de tout fondement».



Dans la foulée, pour le compte de la société Ecotra, Me Demba Ciré Bathily a déposé une plainte contre la Web Tv et Fadilou Kéita. Les faits allégués concernent la «diffamation, la diffusion de fausses nouvelles et de complicité». L’avocat demande l’ouverture d’une enquête afin de situer «les responsabilités et que la loi pénale soit appliquée avec toute la rigueur requise».



Fadilou Kéita, qui n’a pas été entendu, devrait être convoqué dans les prochains jours, tout comme le représentant légal de la Web TV, selon des sources d’information.

