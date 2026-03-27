Affaire des présumés homosexuels : Kader Dia reconnait «sa relation» avec Pape Cheikh et Kadior Cissé

Arrêté le 25 mars 2026, après l’émission de « Grandes Gueules » par les éléments de la Brigade de recherches de Keur Massar, le chroniqueur de la Sen Tv, Kader Dia, serait passé aux aveux, ainsi que le journaliste de la 7Tv, Kadior Cissé et celui de Kéwoulo, Pape Gueye Fall. Leurs interpellations s’inscrivent dans le dossier tentaculaire ouvert depuis février pour « association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux et trafic de drogue ».



Face aux éléments extraits des téléphones de l’animateur Pape Cheikh Diallo et de Ousmane Kadior Cissé, Kader Dia aurait reconnu avoir eu une « aventure » avec eux, d'après le journal Libération. Quant à Kadior Cissé dont la "relation" avec Ibrahima Magib Seck a été démontrée par des éléments techniques, il serait finalement passé aux aveux, tout comme Pape Gaye Tall de Kéwoulo, alors qu’il avait opté dans un premier temps pour la dénégation.



L'étudiant Khalifa Traoré, interpellé en même temps que ces mis en cause, aurait reconnu avoir entretenu des rapports sexuels avec Pape Cheikh Diallo. Un de ses partenaires tchadiens a d'ailleurs été arrêté, portant à 51 le nombre de personnes arrêtées jusque-là. Pour le moment, ils sont 47 Sénégalais, un Français, un Camerounais, un Ivoirien et un Tchadien.





