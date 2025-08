​Recrutement de 200 enseignants : les diplômés et étudiants en BTS-CGEA dénoncent une "exclusion injustifiée"

Le recrutement de 200 enseignants vacataires pour l'année 2025 au Sénégal est au cœur d'une controverse. Le collectif des Diplômés et Étudiants en BTS Conduite et Gestion d'une Exploitation Agricole (BTS-CGEA) dénonce une "exclusion injustifiée", leur spécialité n'étant pas mentionnée parmi les diplômes requis pour les filières agricoles.



Amdy Diaw, coordinateur du collectif, a exprimé son étonnement et son incompréhension. « Notre ministre de tutelle qui est le ministre de la Formation professionnelle et technique, a lancé une campagne de recrutement pour 200 enseignants vacataires. Mais pour ce qui concerne les spécialités, au niveau de toutes les spécialités agricoles nous n’avons pas encore vu de BTS agricole qui a été introduit. Et pourtant on a vu qu’il a introduit le BT, la licence, et le master. Aucun BTS n’a été introduit. À plus forte raison le BTS CGEA qui est sous sa tutelle », a-t-il déclaré.



Le collectif souligne que le BTS-CGEA est un diplôme professionnel reconnu par l'État du Sénégal, délivré dans quatre lycées techniques (Saint-Louis, Thiès, Bignona, Kédougou), et formant des techniciens compétents dans la gestion agricole.



Malgré des tentatives de contact avec le ministre et sa directrice de formation, le collectif n'a obtenu aucune solution. « Nous avons saisi le ministre à qui nous avons à envoyer le communiqué. Mais jusqu’à présent, il n’a pas réagi. Hier (samedi), j’ai appelé sa directrice de formation, mais elle n’a rien apporté comme solution qui peut régler le problème. J’ai aussi saisi le chargé de la communication du ministère en plus du communiqué, il a promis de nous revenir avant 17 heures, jusque-là, sans suite, » a précisé Amdy Diaw.



Considérant cette exclusion comme une "injustice et une discrimination", les diplômés et étudiants du BTS-CGEA appellent le ministre à "corriger cette omission en incluant expressément le BTS-CGEA dans les diplômes requis pour les spécialités agricoles concernées" afin de donner "une chance égale à tous les jeunes formés dans les établissements publics sénégalais".