​Riz : comment la CEDEAO compte atteindre l'autosuffisance d'ici 2035

Face à un écart persistant entre la production et la consommation de riz en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO a lancé sa « feuille de route 2025-2035 ». Ce plan vise à instaurer une « vision unifiée pour parvenir à l'autosuffisance » dans la région.



Pour y parvenir, le plan mise sur une stratégie ciblée s'appuyant sur l'identification de « 12 bassins de production à fort potentiel » afin de concentrer efficacement les investissements et les ressources.



Contrairement aux initiatives antérieures, cette feuille de route se distingue par son « approche axée sur les données, utilisant la cartographie géospatiale et des analyses avancées » pour optimiser la prise de décision.



Le programme s'articule autour d'un « cadre de 7 thèmes et 16 actions » couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, allant de l'augmentation de la productivité et de l'amélioration des infrastructures de transformation jusqu'au renforcement du financement et de la coordination régionale.



Enfin, la réussite de cet agenda régional dépendra de l'engagement collectif des acteurs du secteur. La CEDEAO souligne que « les parties prenantes doivent prendre des mesures décisives en favorisant un environnement favorable ».



Les initiateurs de la feuille de route estiment que la concrétisation de l'autosuffisance rizicole reposera sur « le degré de mobilisation des ressources et de collaboration entre les parties prenantes à tous les niveaux ».