​Rufisque: deux individus interpellés pour trafic de chanvre indien

Le Commissariat d’arrondissement de Rufisque Est a procédé, le 17 avril 2026, à l’arrestation de deux individus impliqués dans une affaire d’offre et de cession de chanvre indien. Cette opération fait suite à un renseignement opérationnel signalant l’existence d’un trafic intense dans le quartier Gouye Mouride.



Selon ‘’L’Observateur’’, un dispositif de surveillance a été discrètement déployé devant les domiciles des suspects, préalablement identifiés par les enquêteurs. L’intervention a permis d’interpeller un premier individu, surpris dans sa chambre en train de consommer un joint.



La fouille des lieux a conduit à la saisie de plusieurs produits illicites, notamment 13 camelots, 4 cornets ainsi qu’un sachet contenant environ 360 grammes de chanvre indien. Une somme de 21 000 francs CFA a également été retrouvée sur place. Lors de son interrogatoire, le suspect a nié être le propriétaire de la drogue, désignant plutôt un complice résidant dans le même quartier.



Poursuivant leurs investigations, les forces de l’ordre se sont rendues au domicile du second individu mis en cause. Ce dernier a été interpellé en possession de 13 cornets, 6 camelots et d’une somme de 15 500 francs CFA. Contrairement à son présumé complice, il a reconnu être le propriétaire de l’ensemble de la drogue saisie.



À l’issue de la procédure, les deux individus ont été déférés devant le parquet pour les suites judiciaires appropriées. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus des autorités pour lutter contre le trafic de stupéfiants dans la zone de Rufisque.