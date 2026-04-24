Clôture du Projet LOXO : 632 jeunes talents certifiés et prêts à conquérir le marché de l'emploi

Le Musée Théodore Monod a attiré du monde, hier, jeudi 23 avril, lors de la clôture du « projet LOXO », une initiative du Fonds de financement de la formation professionnelle (3FPT) et de l’Ambassade de France dédiée à la professionnalisation des métiers d’art.



Ce programme a permis de former 632 jeunes, dont 70 % de femmes, tout en modernisant trois centres de formation d'excellence. Cette cérémonie, rythmée par un défilé artistique, a consacré le « Made in Sénégal » comme un véritable levier de croissance économique.



Lors de la remise des certificats, le Directeur général du 3FPT, Dr Babo Amadou Ba a souligné que le projet a permis le « renforcement des plateaux techniques et des infrastructures à travers l'acquisition d'équipements et des travaux d'aménagement et de réhabilitation de trois centres de formation » .



Le projet a vu le financement de 16 curricula reconnus d'utilité publique et validés par la Direction Générale de la Formation Professionnelle ainsi que « la valorisation des compétences locales de 325 artisans et établissements ».



L’Ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, a salué une « coopération exigeante, fondée sur la co-construction » qui transforme les talents en emplois concrets. Pour la diplomate, ces jeunes sont désormais les « premiers ambassadeurs » d'un secteur artisanal en pleine mutation.



Le projet franchit désormais une nouvelle étape avec le programme « Loxo Boost Emploi », destiné à accompagner les diplômés vers l'entrepreneuriat par le mentorat et l'appui financier. La réussite du projet s'exportera d'ailleurs dès le 11 mai prochain au salon Africa Forward de Nairobi.