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Clôture du Projet LOXO : 632 jeunes talents certifiés et prêts à conquérir le marché de l'emploi



Clôture du Projet LOXO : 632 jeunes talents certifiés et prêts à conquérir le marché de l'emploi
Le Musée Théodore Monod a attiré du monde, hier, jeudi 23 avril, lors de la clôture du « projet LOXO », une initiative du Fonds de financement de la formation professionnelle (3FPT) et de l’Ambassade de France dédiée à la professionnalisation des métiers d’art.

Ce programme a permis de former 632 jeunes, dont 70 % de femmes, tout en modernisant trois centres de formation d'excellence. Cette cérémonie, rythmée par un défilé artistique, a consacré le « Made in Sénégal » comme un véritable levier de croissance économique.

 Lors de la remise des certificats, le Directeur général du 3FPT, Dr Babo Amadou Ba a souligné que le projet a permis le  « renforcement des plateaux techniques et des infrastructures à travers l'acquisition d'équipements et des travaux d'aménagement et de réhabilitation de trois centres de formation  ».

Le projet a vu le financement de 16 curricula reconnus d'utilité publique et validés par la Direction Générale de la Formation Professionnelle ainsi que « la valorisation des compétences locales de 325 artisans et établissements ».

L’Ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, a salué une « coopération exigeante, fondée sur la co-construction » qui transforme les talents en emplois concrets. Pour la diplomate, ces jeunes sont désormais les « premiers ambassadeurs » d'un secteur artisanal en pleine mutation.

Le projet franchit désormais une nouvelle étape avec le programme « Loxo Boost Emploi », destiné à accompagner les diplômés vers l'entrepreneuriat par le mentorat et l'appui financier.  La réussite du projet s'exportera d'ailleurs dès le 11 mai prochain au salon Africa Forward de Nairobi.
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Fodé Bakary Camara

Vendredi 24 Avril 2026 - 13:22


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