Bamako : la Maison de la Presse rend hommage au journaliste Mamadou Diadié Sacko, après sa disparition

La presse malienne est en deuil après l’annonce du décès, jeudi 23 avril, du journaliste Mamadou Diadié Sacko, des suites d’une longue maladie. Figure emblématique de la radio au Mali, celui que le public connaissait affectueusement sous les sobriquets de « Saxe » ou encore « Sa Majesté le Grand Saxe » laisse derrière lui un héritage important dans le paysage médiatique et culturel.



Promoteur de la Radio Futur Média (RFM) Bamako, Mamadou Diadié Sacko s’était imposé comme une voix incontournable des ondes. Son parcours l’a également conduit à marquer de son empreinte des médias tels que Radio Guintan et la chaîne Tropic TV, où son talent d’animateur et sa passion pour la culture ont conquis un large public.



Dans un communiqué empreint d’émotion, la Maison de la Presse du Mali a salué la mémoire d’un « grand animateur » et d’un « passionné de la radio ». Son président, Bandiougou Danté, a souligné l’impact considérable de Saxe sur la promotion de la culture malienne et son engagement constant en faveur du développement des médias.



« Sa disparition est une perte immense pour le monde des médias et de la culture », a-t-il déclaré, tout en présentant ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble de la corporation journalistique.



Selon les informations communiquées, l’inhumation de Mamadou Diadié Sacko est prévue ce vendredi 24 avril 2026 à Banankabougou Bolé, à Bamako, après la grande prière de vendredi prévue à 13 heures.