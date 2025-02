​Rufisque : le maire, Dr Oumar Cissé, salue la reprise des chantiers abandonnés

Omar Cissé, maire de Rufisque, une ville du Sénégal, situé à 25 km à l’Est de Dakar, exprime son regret face à un héritage des chantiers abandonnés laissé par l’ancien régime. L’invité du Jury du dimanche (JDD), de ce 23 février, se réjouit des réformes engagées par les nouvelles autorités, notamment la reprise des travaux du boulevard Maurice Guèye et la couverture du canal Ouest. Pour lui, ces initiatives marquent un tournoi décisif pour "une ville longtemps négligé".



« Rufisque a été longtemps ignorée, avec des infrastructures en déliquescence, une extension urbaine non maîtrisée et une érosion côtière menaçante. J’ai toujours plaidé pour une prise en charge effective de ces enjeux essentiels. Aujourd’hui, voir ces initiatives redémarrer après plusieurs mois d’arrêt me donne espoir. Mais il reste encore du travail à faire », a déclaré Dr Omar Cissé.



Dr. Cissé de poursuivre : « Rufisque a été longtemps à l’abandon, ignoré avec des infrastructures en déliquescences, l’extension urbaine non métrisé, une ville attaquée par l’érosion côtière. Il y a eu des initiatives, elles n’ont pas abouti. Et on m'a entendu tout le temps faire des plaidoyers à ce niveau-là ».



Par ailleurs, le maire de Rufisque s’est réjoui des réformes engagées par les nouvelles autorités. « Aujourd’hui, je me réjoui du fait fait que l’Etat central enclenche deux grandes initiatives d’une extrême importance pour la ville, j’ai un grand espoir».



Il s'agit, révèle l'édile de Rufisque, de l’aménagement du boulevard Maurice Gueye et la couverture du canal de l’Ouest. Selon lui, ces deux grands projets "auront un impact significatif sur l’image et le développement de la ville. Ces infrastructures faisaient déjà partie des revendications des populations, inscrites dans le protocole de modernisation signé en 2011 avec l’ancien président Macky Sall », a-t-il rappelé.