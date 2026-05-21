​S@jef : 30 jeunes incubés pour accompagner les GIE féminins dans leur transition numérique

Oxfam Sénégal et Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK) ont clôturé jeudi à Dakar le projet S@jef, un programme de soutien numérique à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes, mis en œuvre durant deux ans avec l’appui de la Internet Society Foundation à travers le programme SCILLS. L’initiative a permis d’accompagner des jeunes entrepreneurs dans la conception de solutions numériques destinées à renforcer les activités économiques de 19 groupements d’intérêt économique (GIE) féminins à Saint-Louis et Mbour.



Le projet visait à favoriser l’émergence d’un écosystème numérique inclusif au service des micro et petites entreprises dirigées par des femmes. Grâce à l’incubateur IncubeNO de l’UN-CHK, 90 jeunes ont été formés et une trentaine incubés pour développer des plateformes et outils digitaux adaptés aux besoins des GIE, notamment en matière de visibilité, de commercialisation et de gestion de clientèle.



« Les solutions développées ont été testées et adaptées directement avec les femmes bénéficiaires afin d’être intégrées dans leurs activités économiques », a expliqué Mayoro Cissé, Directeur de la coopération et du partenariat de l’Université Numérique Cheikh Hamidou Kane. Il a toutefois souligné les défis liés à la pérennisation des outils numériques et appelé à une synergie entre acteurs publics, privés et structures d’accompagnement entrepreneurial pour assurer le passage à l’échelle.



De son côté, Maram Diop, Directrice des programmes d’Oxfam, a insisté sur l’importance du numérique comme levier d’accès des femmes et des jeunes aux opportunités économiques. Elle a relevé les contraintes liées à la connectivité, aux infrastructures et au renforcement des capacités numériques des communautés, tout en plaidant pour un cadre légal et des partenariats favorables au développement de ces innovations.



Selon elle, le projet a également révélé une forte solidarité intergénérationnelle entre jeunes développeurs et femmes entrepreneures. « Les femmes ont adhéré à la démarche et collaboré activement avec les jeunes pour co-créer des solutions pertinentes », a-t-elle indiqué, précisant que les 19 GIE impliqués ont accompagné le projet « de bout en bout ».



Présidente d’un GIE de transformation, Fama Sarr estime que le projet a permis aux femmes d’accéder à de nouveaux marchés grâce aux outils numériques. « Aujourd’hui, nous pouvons vendre à travers les réseaux et toucher des clients diversifiés, ce qui n’était pas possible auparavant », a-t-elle témoigné.



Même satisfaction du côté des jeunes incubés. Représentante des entrepreneurs bénéficiaires, Salimata Ndiaye a salué une expérience qui leur a permis de mieux comprendre les besoins réels des femmes entrepreneures. « Nous avons appris que l’innovation la plus puissante est celle qui répond à un besoin concret », a-t-elle déclaré.