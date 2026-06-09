Mondial 2026 : le Sénégal réserve 400 billets par rencontre aux supporters établis aux États-Unis et au Canada

Dans le cadre de la participation du Sénégal à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui se déroulera aux États-Unis d’Amérique, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026, le ministère des Sports informe qu’un quota de 400 billets d’entrée par match va être mis à la disposition des compatriotes établis aux États-Unis d’Amérique et au Canada, désireux de soutenir l’Équipe nationale lors de ses matchs à New Jersey et à Toronto,



Un Comité ad hoc pour garantir la transparence



Pour assurer la gestion transparente et équitable de ce dispositif, le ministère a institué un « Comité ad hoc en étroite collaboration avec les Missions diplomatiques et consulaires du Sénégal », lit-on dans un communiqué.



Cette instance est composée d’un représentant du ministère, deux agents diplomatiques et les présidents d’associations établis dans les juridictions concernées.

Selon le communiqué, elle aura la charge d’assurer la liaison avec les associations et autres regroupements sénégalais.



Les compatriotes intéressés peuvent se manifester à compter de ce mardi 9 juin 2026. Ils devront fournir nom, prénom, numéro de téléphone, adresse e-mail, numéro de carte consulaire ou tout document attestant de leur nationalité sénégalaise, ainsi que leur numéro de passeport.



En cas de demandes excédant le quota disponible, « les bénéficiaires seront désignés par tirage au sort, dans les conditions les plus transparentes ». Par souci d’équité, tout supporter ayant déjà bénéficié d’un billet sera placé en fin de liste.



Appel au patriotisme



Les billets attribués sont « strictement personnels et non transférables, conformément aux règles établies par la FIFA ». Un contrôle rigoureux d’identité sera effectué à l’entrée des stades. Les listes définitives devront être transmises au Comité 48 heures avant chaque match.



La coordination du dispositif sera assurée conjointement par l’Ambassade du Sénégal à Washington D.C., l’Ambassade à Ottawa et le Consulat général à New York. Pour d’éventuels matchs au Mexique, le communiqué précise que « les dispositions d’accompagnement seront évaluées en fonction de l’évolution de la compétition ».



Le mlinistère appelle « l’ensemble de la diaspora sénégalaise à se mobiliser massivement pour soutenir l’Équipe nationale dans un esprit de patriotisme, de solidarité et de fair-play », sous la formule fédératrice : « Ensemble derrière les Lions pour porter haut les couleurs du Sénégal ».