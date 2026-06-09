Vélingara : la foudre tue un jeune homme de 25 ans et réduit une case en cendres à Thiankang

Selon une source locale, de fortes pluies accompagnées de vents violents se sont abattues sur la zone durant la nuit. C'est au cours de cet épisode orageux qu'un éclair a frappé le quartier, causant les dégâts matériels et la perte en vie humaine signalés ci-dessus.

La victime, âgée de 25 ans, a été retrouvée sans vie dans la cour familiale. D'après les premiers témoignages recueillis sur place, le jeune homme aurait été directement atteint par la foudre. La décharge électrique a également provoqué un incendie qui a réduit en cendres une case.

Cette disparition tragique a plongé les habitants de Thiankang dans une profonde consternation. Familles, proches et voisins peinent encore à réaliser les circonstances de ce drame qui survient en ce début d'hivernage, une période souvent marquée par des phénomènes météorologiques extrêmes.

Les populations lancent un appel aux autorités compétentes pour l'installation de paratonnerres dans les villages. Elles estiment que ces dispositifs pourraient contribuer à réduire les risques et à mieux protéger les personnes et les habitations contre les effets dévastateurs des orages.



Un drame s'est produit dans la nuit du lundi au mardi 9 juin 2026 à Thiankang, une localité située dans la périphérie de la commune de Vélingara (sud). La foudre a frappé une habitation, provoquant la mort d'un jeune homme de 25 ans et l'incendie d'une case entièrement détruite par les flammes, a appris le correspondant local de PressAfrik.