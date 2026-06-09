Abuja : La CEDEAO et l'Union africaine harmonisent leurs systèmes d'alerte précoce contre les conflits

Les commissions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union africaine (UA) ont ouvert une réunion technique de trois jours à Abuja, au Nigeria, axée sur le renforcement de la coopération en matière d'alerte précoce et de prévention des conflits. Organisé du 8 au 10 juin 2026 au nouveau siège de la Commission de la CEDEAO, cet événement s'inscrit dans le cadre d'une visite de coordination menée par une délégation de la Commission de l'Union africaine (AUC) basée à Addis-Abeba.





L'objectif principal des travaux est d'harmoniser et de consolider les synergies entre le Système continental d'alerte rapide (CEWS) de l'UA et le Réseau d'alerte rapide et d'intervention de la CEDEAO (ECOWARN). Cette initiative vise à faciliter le partage d'expériences et de données stratégiques entre les deux institutions pour une réponse plus efficace aux défis sécuritaires régionaux.





Cette rencontre technique capitalise sur les acquis d'un précédent atelier "de bureau à bureau" tenu en septembre 2025, auquel avait également pris part le Réseau ouest-africain pour l'édification de la paix (WANEP). Les discussions actuelles se concentrent sur la mise en œuvre opérationnelle d'une feuille de route commune dédiée à l'analyse conjointe des conflits et au suivi de la gouvernance en Afrique de l'Ouest.

