Incendie à Télé-École : tous les investissements réduits en cendres

L’incendie qui s’est déclaré ce mardi dans les locaux de Télé-École, à Sacré-Cœur 3, a causé d’importants dégâts matériels. Le sinistre a entièrement ravagé le bâtiment abritant cette chaîne de radio et de télévision éducative, spécialisée dans la formation et l’enseignement à travers des supports numériques.



Mobilisés rapidement, les sapeurs-pompiers ont rencontré d’importantes difficultés pour venir à bout des flammes. Face à l’ampleur du feu, des renforts ont été dépêchés sur place, notamment deux camions supplémentaires, permettant finalement de maîtriser l’incendie.



Selon les premières constatations, aucun équipement n’a été épargné. Le feu a détruit l’ensemble du matériel et des installations du média.



Malgré l’ampleur des dégâts, aucune perte en vie humaine n’est à déplorer. Le fondateur de Télé-École, l’écrivain et entrepreneur Assane Mboup, a rassuré sur l’état du personnel dans un message publié sur sa page Facebook.



« Al Hamdulillah, nous sommes reconnaissants à Allah. Notre chaîne de radio et télé éducative Télé-École vient de prendre feu. Aucun blessé, aucune perte de vie, mais tous les investissements ont pris feu. C’est juste pour vous informer, mais nous sommes très croyants et tout ira bien inchaa Allah », a-t-il écrit.

À ce stade, les circonstances exactes de l’incendie n’ont pas encore été établies. Une enquête devrait permettre de déterminer l’origine du sinistre.