​SNBTP : Léna Tall Faye de Delta SA brise le plafond de verre et devient la première femme présidente

Léna Tall Faye, présidente-directrice générale de Delta SA, entreprise sénégalaise spécialisée dans l’assainissement et la construction, a été élue présidente du Syndicat national du bâtiment et des travaux publics (SNBTP). Elle devient ainsi la première femme à occuper ce poste à la tête de cette organisation patronale.



Selon un communiqué du SNBTP transmis à l’APS, Mme Faye a été élue lors d’une réunion du comité directeur de l’organisation tenue mardi à Dakar. « Mme Léna Tall Faye devient la première femme à occuper ce poste », précise le texte.



Selon la note, Léna Faye est « reconnue pour son leadership, son expertise sectorielle et son engagement entrepreneurial. Sa mission consistera à « piloter les chantiers stratégiques du syndicat et de renforcer la dynamique de croissance des entreprises membres ».



Avec l’élection de Léna Tall Faye, le SNBTP affirme sa volonté de poursuivre ses actions en faveur de la « valorisation, de la compétitivité et du développement durable des entreprises du [BTP] au Sénégal ».

La nouvelle présidente du SNBTP succède à Abdel Kader Ndiaye, élu président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) en mars dernier.



En reconnaissance de son parcours à la tête du syndicat, M. Ndiaye a été désigné président d’honneur du SNBTP pour son « dévouement constant » et les « importantes réalisations » accomplies par l’organisation patronale sous sa direction.



Le Syndicat national du bâtiment et des travaux publics est membre de la CNES, l’une des principales organisations patronales sénégalaises.