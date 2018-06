​Salva Kiir et Riek Machar signent un cessez le feu"permanent"

Les deux frères ennemis se sont rencontrés à Khartoum après l'échec de leur discussion à Addis-Abeba la semaine dernière.



Le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar se sont mis d'accord mercredi sur un cessez-le-feu "permanent" d'ici 72 heures.



C'est le chef de la diplomatie soudanaise Al-Dirdiri Mohamed Ahmed qui en a fait l'annonce mercredi.



Le document a été signé en présence du président soudanais Omar el-Béchir.

Un conflit qui a fait plusieurs milliers de morts et des millions de déplacés et réfugiés dans les pays voisins.



Ces dernières discussions interviennent après le face à face Kir-Machar de la semaine dernière qui s'est achevé à Addis-Abeba sans réelle percée.



L'ONU a menacé de prendre des sanctions si les belligérants ne signent pas un accord politique viable avant la fin de ce mois de juin.



Riek Machar espère que l'accord apportera la paix et permettra le retour des réfugiés.