​Saly : une Française de 84 ans violée par 3 cambrioleurs

Une Française âgée de 84 ans a été victime de viol lors d’un cambriolage le 9 janvier dernier aux Résidences Cristallines de Saly, une zone de complexes balnéaires située à 80 km de l'est de Dakar. Sa tablette, ses trois téléphones et un téléviseur écran plat ont été emportés.



Selon nos confrères du journal « Libération », huit suspects (8), dont les trois (3) cambrioleurs et présumés auteurs du viol, ont été arrêtés. Cinq (5) autres personnes sont tombées pour recel. Les pandores de la brigade de Saly et de Ngaparou ont aussi retrouvé une tablette, trois téléphones, et une télévision écran plat appartenant à la victime.