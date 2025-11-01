​Sécurité aérienne : le Sénégal frappe fort avec un score record de 94,34 % à l'audit de l'OACI

Le Sénégal confirme sa position de leader régional en matière de sécurité aérienne. L’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) a achevé ce vendredi, sa mission de validation coordonnée (ICVM) auprès de l’Autorité nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), avec des résultats qui témoignent d’une progression spectaculaire.



​L'audit de l'OACI, qui visait à évaluer la performance de l’ANACIM en matière de supervision de la sécurité aérienne, a livré des chiffres particulièrement éloquents. Le pays a réalisé un score record de 94,34 % dans le domaine des services de navigation aérienne (ANS).



​Ce résultat marque un bond spectaculaire par rapport au précédent audit de 2019, qui affichait 77 % pour ce même domaine. Grâce à cette performance, le taux global de supervision de la sécurité de l’aviation civile sénégalaise s'établit désormais à 88,35 % en 2025, en nette augmentation par rapport aux 85,26 % enregistrés en 2024.