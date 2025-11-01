​Sécurité aérienne : le Sénégal frappe fort avec un score record de 94,34 % à l'audit de l'OACI

Le Sénégal confirme sa position de leader régional en matière de sécurité aérienne. L’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) a achevé ce vendredi, sa mission de validation coordonnée (ICVM) auprès de l’Autorité nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), avec des résultats qui témoignent d’une progression spectaculaire.
L'audit de l'OACI, qui visait à évaluer la performance de l’ANACIM en matière de supervision de la sécurité aérienne, a livré des chiffres particulièrement éloquents. Le pays a réalisé un score record de 94,34 % dans le domaine des services de navigation aérienne (ANS).
Ce résultat marque un bond spectaculaire par rapport au précédent audit de 2019, qui affichait 77 % pour ce même domaine. Grâce à cette performance, le taux global de supervision de la sécurité de l’aviation civile sénégalaise s'établit désormais à 88,35 % en 2025, en nette augmentation par rapport aux 85,26 % enregistrés en 2024.
L'audit de l'OACI, qui visait à évaluer la performance de l’ANACIM en matière de supervision de la sécurité aérienne, a livré des chiffres particulièrement éloquents. Le pays a réalisé un score record de 94,34 % dans le domaine des services de navigation aérienne (ANS).
Ce résultat marque un bond spectaculaire par rapport au précédent audit de 2019, qui affichait 77 % pour ce même domaine. Grâce à cette performance, le taux global de supervision de la sécurité de l’aviation civile sénégalaise s'établit désormais à 88,35 % en 2025, en nette augmentation par rapport aux 85,26 % enregistrés en 2024.
Autres articles
-
La dépouille de Cheikh Touré rapatriée ce vendredi depuis Accra
-
Plus de 700 détenus à la prison de Saint-Louis, selon Yassine Fall
-
Grand Yoff : trois individus arrêtés pour vols nocturnes de téléphones portables
-
Mbour : une femme arrêtée pour infanticide après la découverte d’un nouveau-né dans les toilettes d’une maison
-
Sécurité aérienne : le Sénégal franchit un nouveau cap avec un score de 88,35 % à l’audit de l’OACI