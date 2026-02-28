​Sécurité en Afrique de l’Ouest : la CEDEAO muscle son système d’alerte précoce à Lomé

Face à une architecture de sécurité régionale de plus en plus mouvante, la Commission de la CEDEAO passe à l’offensive technologique et humaine. Du 25 au 27 février 2026, la capitale togolaise a accueilli la retraite annuelle des observateurs de terrain du Réseau d’alerte et de réponse de la CEDEAO (ECOWARN), un rendez-vous stratégique pour l’avenir de la stabilité en Afrique de l’Ouest.



​Dans un contexte marqué par l’instabilité, cette rencontre, pilotée par la Direction de l'alerte précoce, ne se veut pas une simple formalité administrative. Elle répond à une urgence, celle de disposer de données terrain d'une précision chirurgicale pour anticiper les crises avant qu'elles n'éclatent.



​L’Afrique de l’Ouest traverse actuellement une période charnière, confrontée à des défis hybrides : Extrémisme violent et criminalité transnationale organisée, changement climatique impactant les ressources de survie, tensions communautaires et fragilités de gouvernance.



​L’objectif central de cette retraite a été l’audit complet du système de collecte de données. Les observateurs ont examiné les goulots d’étranglement techniques et opérationnels afin de garantir que l'information remonte en temps réel vers les décideurs d'Abuja. « Le rôle du système ECOWARN reste central dans la diplomatie préventive et le mandat de prévention des conflits de la CEDEAO », a-t-il été rappelé durant les sessions.

​

En renforçant les capacités de ses « sentinelles » de terrain, la CEDEAO réaffirme sa volonté de passer d'une culture de réaction à une culture de prévention. L'enjeu est de taille, transformer des données brutes en mesures préventives concrètes pour protéger les populations civiles.



​Au-delà de la surveillance militaire ou policière, c'est le concept de sécurité humaine qui a dominé les échanges. En intégrant les dimensions sociales, environnementales et politiques dans leurs rapports, les observateurs d'ECOWARN permettent à la CEDEAO d'ajuster ses interventions diplomatiques avec une finesse accrue.



​Alors que les travaux se sont achevés ce 27 février, l'engagement pris à Lomé est clair : faire de la donnée un rempart contre l'instabilité, pour une région ouest-africaine plus résiliente et sécurisée.