​Sénégal: «Le taux d’accès à l’eau potable atteint désormais 97,8% en milieu urbain et plus de 96% en milieu rural» (ministre)

Le ministre sénégalais de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a assuré que son pays a désormais un taux d’accès à l’eau de 97,8% en milieu urbain et un peu plus de 96% en milieu rural, au cours du Forum politique de haut niveau pour le développement durable, selon des propos rapportés par le journal L’Observateur.
D’après le ministre, ces chiffres représentent une progression de près de 09% en une décennie. Au même moment, l’assainissement a progressé encore plus vite dans les campagnes, passant de 37,5 % à 64,5% depuis 2025.
«La transparence, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption constituent des leviers essentiels pour renforcer l’efficacité et l’efficience de l’action publique, consolider la confiance des citoyens et créer un environnement propice à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD)», a déclaré le Dr Cheikh Tidiane Dièye.
D’après le ministre, ces chiffres représentent une progression de près de 09% en une décennie. Au même moment, l’assainissement a progressé encore plus vite dans les campagnes, passant de 37,5 % à 64,5% depuis 2025.
«La transparence, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption constituent des leviers essentiels pour renforcer l’efficacité et l’efficience de l’action publique, consolider la confiance des citoyens et créer un environnement propice à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD)», a déclaré le Dr Cheikh Tidiane Dièye.
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