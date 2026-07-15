ODD : le Sénégal met en avant ses réformes territoriales à la plateforme mondiale de New York

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Moussa Bala Fofana, a représenté le Sénégal à la réunion annuelle de la Plateforme de partenariat sur la localisation des Objectifs de développement durable (ODD), tenue le 14 juillet 2026 à New York, en présence de plusieurs ministres et partenaires internationaux, indique un communiqué du ministère.



Copilotée par ONU-Habitat et le gouvernement italien, cette plateforme constitue un cadre stratégique destiné à traduire les engagements mondiaux en actions concrètes au niveau local. Elle accompagne les États et les collectivités territoriales dans l’intégration des ODD dans leurs politiques publiques et leurs projets de développement.



Au nom du gouvernement sénégalais, Moussa Bala Fofana a salué l’engagement d’ONU-Habitat, de la Coalition Local2030, du gouvernement italien et de l’ensemble des partenaires, soulignant que cette initiative offre un espace privilégié de dialogue, de coopération et de partage d’expériences.



Le ministre a également présenté les principales avancées réalisées par le Sénégal depuis l’adoption, en décembre 2025, du Cadre national de localisation des ODD. Il a notamment cité la mise en place d’une gouvernance multiniveaux associant les ministères, les collectivités territoriales et les partenaires au développement, la réalisation de la première Revue locale volontaire de la ville de Pikine, l’élaboration des Schémas directeurs territoriaux qui alimenteront la révision du Plan national d’aménagement et de développement territorial, ainsi que la mobilisation de près de 3 millions de dollars pour la mise en place d’un mécanisme intégré de financement territorial en Casamance.



Au-delà de ces réalisations, Moussa Bala Fofana a rappelé les deux grandes réformes que le Sénégal entend poursuivre : l’Acte IV de la Décentralisation, destiné à renforcer la territorialisation des politiques publiques, et la réforme des pôles territoires, visant à améliorer la cohérence et l’efficacité de l’action publique au niveau local.



Selon le ministère, ces réformes traduisent la volonté du Sénégal de construire des territoires plus compétitifs, résilients et inclusifs, en cohérence avec la Vision Sénégal 2050. Le pays réaffirme ainsi son engagement à partager son expérience, à tirer profit des bonnes pratiques internationales et à contribuer activement aux travaux de cette plateforme, convaincu que l’atteinte des Objectifs de développement durable passe avant tout par leur mise en œuvre effective dans les territoires.