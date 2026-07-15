Wakhinane Nimzatt : un homme déféré pour viol sur un garçon de 9 ans

Un individu poursuivi pour « pédophilie, viol sur mineur de moins de 15 ans et acte contre nature » a été déféré au parquet par la police de Wakhinane Nimzatt. L’affaire a éclaté à la suite d’une plainte déposée par le père de la victime le 8 juillet 2026. Devant les enquêteurs, le jeune garçon a expliqué que le mis en cause l'avait attiré au troisième étage d’un immeuble « sous prétexte de lui confier une commission ». L'agresseur l’aurait ensuite séquestré dans une chambre verrouillée pour abuser de lui.



Convoqué par les limiers, rapporte Seneweb qui donne l’information, le suspect « a reconnu les faits qui lui sont reprochés ». Sur instruction du procureur de la République, des examens de sérologie ont été prescrits pour compléter le dossier d'enquête avant sa présentation au magistrat instructeur.