Justice : prestation de serment des nouveaux magistrats, lundi 20Juillet

La cérémonie de prestation de serment des nouveaux magistrats se déroulera le lundi 20 juillet 2026 au Palais de justice. L’audience solennelle est programmée à 8h30 dans la salle 4 de l'institution.



Cet événement marquera l' « entrée officielle en fonction » de ces nouveaux acteurs du système judiciaire. Devant les autorités compétentes, ils « prêteront serment » de servir la loi avec impartialité avant de rejoindre leurs juridictions respectives.