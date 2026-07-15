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Justice : prestation de serment des nouveaux magistrats, lundi 20Juillet



Justice : prestation de serment des nouveaux magistrats, lundi 20Juillet
La cérémonie de prestation de serment des nouveaux magistrats se déroulera le lundi 20 juillet 2026 au Palais de justice. L’audience solennelle est programmée à 8h30 dans la salle 4 de l'institution.
 
Cet événement marquera l' « entrée officielle en fonction » de ces nouveaux acteurs du système judiciaire. Devant les autorités compétentes, ils « prêteront serment » de servir la loi avec impartialité avant de rejoindre leurs juridictions respectives.
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Mercredi 15 Juillet 2026 - 21:19


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