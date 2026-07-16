Ziguinchor : un réseau présumé de trafic de chanvre indien démantelé à Alwar, quatre interpellations

La brigade de recherches du commissariat central de Ziguinchor (Sud), a mis fin aux activités d'un réseau présumé de trafic de chanvre indien qui opérait dans le quartier Alwar. Cette opération policière s'est soldée par l'interpellation de quatre jeunes individus et la saisie d'une importante quantité de drogue.



L'intervention a été déclenchée à la suite de renseignements faisant état d'un trafic intense mené par un groupe de jeunes dans cette zone. Un dispositif de surveillance discrète mis en place par les enquêteurs a permis de surprendre en flagrant délit les nommés I. Gaye, A. Barry, I. Diatta et A. Guèye, tous domiciliés à Ziguinchor, alors qu'ils consommaient du produit.



La perquisition des lieux a permis de découvrir un sachet en plastique contenant 115 cornets de chanvre indien, du produit en vrac, plusieurs joints entamés ainsi que deux paires de ciseaux. Lors des interrogatoires au commissariat, I. Gaye a assumé la propriété de la drogue saisie. Ses trois compagnons ont, quant à eux, nié toute participation au trafic, tout en reconnaissant leur statut de consommateurs.



Placés en garde à vue pour trafic de chanvre indien, les quatre mis en cause attendent la suite des investigations, l'enquête se poursuivant pour identifier d'éventuels complices. Le parquet a été officiellement avisé de la procédure.