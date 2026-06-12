​Sénégal – Nations Unies : Bassirou Diomaye Faye et Amina Mohammed réaffirment leur volonté de renforcer la coopération

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi matin, la vice-secrétaire générale des Organisation des Nations Unies, Amina J. Mohammed.



Au cours de cette audience, les deux parties ont évoqué les perspectives de renforcement d’une coopération de longue date entre le Sénégal et l’ONU. D’après le communiqué, les échanges ont également permis de faire un large tour d’horizon de la situation politique et sécuritaire internationale, avec un accent particulier sur les enjeux auxquels fait face la région du Sahel.



Les Nations Unies ont réitéré leur engagement à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de ses priorités économiques et de développement, tout en soutenant les efforts du pays pour relever les défis actuels.

