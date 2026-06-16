Effondrement d'un bâtiment à Saint-Louis : le ministre de l'Intérieur en visite, promet des contrôles renforcés

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, s'est rendu ce mardi dans le quartier Pikine de Saint-Louis, au lendemain de l'effondrement d'un immeuble d'habitation de type R+2 survenu dans la nuit du 14 au 15 juin. La tragédie a coûté la vie à cinq personnes, selon un nouveau bilan communiqué par les autorités locales.



En visite sur les lieux du drame, le ministre a présenté les condoléances du gouvernement aux familles endeuillées. « Au nom du Président de la République, du Premier ministre et du gouvernement, je présente mes sincères condoléances aux familles endeuillées et leur exprime toute notre compassion dans cette douloureuse épreuve », a-t-il déclaré.



Mouhamadou Makhtar Cissé a également appelé au renforcement des contrôles des bâtiments à risque, insistant sur l'urgence de prévenir de nouvelles tragédies. Il a annoncé des instructions visant à actualiser le recensement des bâtiments menaçant ruine, particulièrement à l'approche de l'hivernage. « Cet accident nous interpelle collectivement. Le contrôle des normes de construction et la surveillance des bâtiments doivent être renforcés afin d'éviter de nouvelles tragédies », a-t-il souligné.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'effondrement. En attendant les conclusions, les autorités poursuivent l'accompagnement des familles sinistrées et des riverains affectés par cette catastrophe qui a plongé la ville de Saint-Louis dans la consternation.



Le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a salué la mobilisation rapide des services de secours, des forces de défense et de sécurité ainsi que du personnel sanitaire. « Nous avons d'abord enregistré quatre décès et quatre blessés. Malheureusement, l'un des blessés a succombé à ses blessures, portant le bilan à cinq morts », a-t-il indiqué.



Selon les autorités, les victimes comprennent notamment deux enfants du propriétaire de l'immeuble ainsi qu'un enfant qui lui avait été confié. Les blessés ont reçu les soins nécessaires et ont pu regagner leurs domiciles.