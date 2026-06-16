Transport aérien : Air France passe à dix vols par semaine entre Paris et Dakar pour l'été

La compagnie aérienne Air France va opérer jusqu’à dix vols hebdomadaires entre Paris-Charles de Gaulle et l'aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) du 30 juin au 31 août 2026. À travers un communiqué publié ce mardi 16 juin 2026 à Dakar, le transporteur français annonce l'ajout de trois fréquences supplémentaires en Boeing 777 pour répondre à la forte demande de la haute saison estivale.



Parallèlement à ce renforcement de capacité, la compagnie généralise le déploiement de son nouveau service de wifi gratuit, illimité et à très haut débit dans toutes ses cabines vers le Sénégal. Ce service de connectivité repose sur un partenariat avec le réseau de satellites Starlink.



Pour bénéficier de cette connexion internet à bord, qui permet le streaming et la connexion simultanée de plusieurs appareils, les voyageurs devront simplement se connecter à leur compte de fidélité Flying Blue, accessible ou créable gratuitement durant le vol.