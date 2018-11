​Sénégal: la production d’or passe de 6,72 tonnes en 2016 à 7, 25 tonnes en 2017

Au Sénégal, la production d’or a connu une hausse, passant de 6,72 tonnes en 2016 à 7, 25 tonnes en 2017, selon le rapport de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie), rendu public lundi.



Outre la production d’or, passée de 182 282 onces (5,66 Tonnes) en 2015 à 216 282 onces (6,72 Tonnes) en 2016 avant de s’établir à 233 119 onces (7,25 Tonnes) en 2017, le rapport 2017 ’ITIE



Le rapport renseigne que la production de minéraux lourds et de calcaire a également enregistré "une forte hausse" en 2017. Pour les minéraux lourds dont le zircon, les quantités extraites sont ainsi passées de 478.248 tonnes en 2015, à 478.642 tonnes en 2016. En 2017, ils ont atteint 584.160 tonnes.



En ce qui concerne les revenus générés par le secteur des hydrocarbures, le rapport souligne qu’elles ont également connu une hausse de 10 milliards Fcfa et cette hausse s’explique par "le paiement par Total EP Sénégal, d’un bonus de signature d’un montant de plus de 5,4 milliards Fcfa encaissé par Petrosen et de l’appui versé au Trésor public par la compagnie Total EP Sénégal".



Ainsi, les revenus générés par le secteur extractif de manière générale ont atteint 126,7 milliards Fcfa pour l’année 2017, contre 116, 8 milliards en 2016.