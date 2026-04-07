​Sénégal : le chômage en forte hausse, les jeunes et les femmes en première ligne

Le marché du travail sénégalais continue de se détériorer. Selon Agence nationale de la statistique et de la démographie, le taux de chômage élargi a atteint 23,3 % au quatrième trimestre 2025, contre 20 % un an plus tôt.
Cette hausse s’accompagne d’un recul du taux d’activité, désormais fixé à 55,5 %. Les jeunes (15-34 ans) apparaissent particulièrement vulnérables, avec un taux de chômage de 27,4 %, tandis que les femmes restent les plus touchées, quel que soit le milieu de résidence.
Les disparités territoriales persistent également : le chômage est plus élevé en zone rurale (29,2 %) qu’en milieu urbain (19,6 %), illustrant les difficultés d’accès à l’emploi hors des grandes villes. Malgré ces chiffres préoccupants, le taux de chômage au sens strict du Bureau international du travail est estimé à 5,4 %, soulignant l’écart entre différentes méthodes de calcul, informe Le Temoin.
Cette hausse s’accompagne d’un recul du taux d’activité, désormais fixé à 55,5 %. Les jeunes (15-34 ans) apparaissent particulièrement vulnérables, avec un taux de chômage de 27,4 %, tandis que les femmes restent les plus touchées, quel que soit le milieu de résidence.
Les disparités territoriales persistent également : le chômage est plus élevé en zone rurale (29,2 %) qu’en milieu urbain (19,6 %), illustrant les difficultés d’accès à l’emploi hors des grandes villes. Malgré ces chiffres préoccupants, le taux de chômage au sens strict du Bureau international du travail est estimé à 5,4 %, soulignant l’écart entre différentes méthodes de calcul, informe Le Temoin.
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