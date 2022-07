​Sénégal : nouvelle session de formations des instructeurs en Droit international humanitaire au profit des Armées

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a organisé un atelier de formation de formateurs en Droit international humanitaire (DIH) au profit de 30 instructeurs des Armées sénégalaises. La formation a débuté ce mardi 19 et va se poursuivre jusqu’au 22 juillet 2022 à l’Etat-Major général des Armées du Camp Dial Diop, à Dakar.



En effet, le Sénégal a ratifié les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels qui engagent les Etats parties à respecter et à faire respecter le DIH. Pour soutenir et promouvoir l’intégration, la diffusion et la bonne pratique du DIH au sein des Armées, celles-ci doivent disposer, entre autres, d’un vivier conséquent d’instructeurs en DIH.



« Cette formation de formateurs vient à point nommé. Les instructeurs DIH des Armées sénégalaises formés dans le passé ont été majoritairement affectés à d’autres fonctions. Par conséquent, il est important d’élargir le dispositif d’instructeurs », a dit Christian Munezero, Chef adjoint de la Délégation régionale du CICR à Dakar.



Le DIH est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, visent à limiter les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats et restreint les moyens et méthodes de guerre.



Pour rappel, le CICR est présent au Sénégal depuis 1991 à travers une Délégation régionale qui couvre également le Cabo Verde, la Gambie et la Guinée-Bissau. Le CICR est une institution indépendante et neutre qui protège et assiste les victimes de conflits armés et d'autres situations de violence. Il intervient dans les situations d'urgence, et s'emploie également à promouvoir le respect du DIH et son intégration dans les législations nationales.