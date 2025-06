​Sénégal : un salon universitaire de l’orientation de l’apprentissage et de la formation ouvert pour accompagner les jeunes

La première édition du Salon universitaire de l’orientation, de l’apprentissage et de la formation a ouvert ses portes, rassemblant les ministères de l’Enseignement supérieur, de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle. L’objectif est d’accompagner les jeunes dans leur choix d’orientation pour leur assurer un avenir meilleur.



« Nous partageons avec la République sœur de Mauritanie les aspects liés à la fiscalité et aux douanes, qui ont déjà fait l'objet d'une harmonisation. Ce protocole, signé par le Premier ministre lors de sa visite à Nouakchott en janvier 2025, matérialise la mise en œuvre d’un cadre formel organisant le contenu local, comme prévu dans le protocole d'accord signé lors de la visite du Premier ministre à Nouakchott », a déclaré Mor Bakhoum, secrétaire technique du comité de suivi local.



Selon M. Bakhoum, « nous allons veiller à ce que le protocole contienne différents éléments. Le premier élément concerne l’accès au marché. Pour cela, nous utiliserons les technologies de l’information et de la communication afin d'assurer une transparence et une équité dans le processus de passation des marchés dans le cadre du projet. Le second élément concerne l’emploi local des personnes physiques de nationalité sénégalaise ou mauritanienne. Toutes les opportunités d’emploi devront également être publiées sur la plateforme».



De son côté, le représentant du ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a salué le caractère historique et diplomatique du protocole d'accord signé entre les deux pays. « Je tiens à saluer le caractère historique et diplomatique de cet accord. Il confirme la capacité du Sénégal et de la Mauritanie à coopérer efficacement et à valoriser nos ressources dans un esprit de complémentarité », a-t-il déclaré au micro d'iRadio.