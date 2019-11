​Sénégal: vers la mise en place d'une cartographie de l’écosystème numérique

De jeunes entrepreneurs se sont rencontrés, ce jeudi à Dakar, pour mettre en place une cartographie numérique leur permettant d’échanger et partager sur l'écosystème et les différentes opportunités du modèle de collaboration entre incubateurs, c'est-à-dire accélérateur de startup des structures d'accompagnement de projets de création d'entreprise.



« L’objectif principal de ce workshop est de consolider ensemble les informations sur les organisations de notre écosystème ayant pour mission de soutenir les petites et moyennes entreprises, les startups et les entrepreneurs. Cet atelier nous permettra de nous réunir autour d'une vision commune en consolidant nos données et en créant des pistes de collaboration bénéfiques à notre écosystème », a déclaré Eva Sow Ebion, Co-fondateur de Kinaya Ventures.



Poursuivant ses propos, elle ajoute : « Vu les tendances autour des incubateurs, on accompagne les startups. Il y a une demande, mais comment est ce qu’on structure l’offre pour répondre à cette demande. On ne sait pas réellement quelle est la méthodologie qui est proposée par l’ensemble de ces incubateurs, accélérateurs hubs. On ne sait pas quel est l’objectif des uns et des autres ».



Selon le Co-fondateur de Kinaya Ventures, leur idée est de pouvoir cartographier les capacités de ces différents acteurs et l’expertise qu’ils offrent aux entrepreneurs. Mais aussi, de pouvoir permettre aux entrepreneurs en fonction du stade de développement qu’ils se situent. Qu’ils puissent savoir les meilleurs hubs qui lui apporteront la meilleure réponse, le meilleur support qu’il soit technique, financier ou méthodologique, le plus adéquat.