​Souleymane Ndéné Ndiaye : « Le problème du PDS, c’est Karim Wade… »

Le leader de l’Union pour le peuple Souleymane Ndéné Ndiaye qui était invité de l’émission Grand Jury de la Rfm, n’a pas mâcher ses mots en donnant son avis sur la crise qui secoue son ancien parti politique en ce moment. Pour lui le problème du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) c’est Karim Wade. Il se dit surpris que le PDS soit arrivé à cette situation avec la fronde menée par l’ex numéro 2, Oumar Sarr et Cie.



« Le problème du Pds, c’est Karim Wade. Depuis 2007, quand le Président Wade la fait venir à ses côtés pour lui confier des responsabilités. Je pense qu’ils vont perdre du temps. Les textes du PDS sont écrits de telle façon que le Secrétaire général national Me Abdoulaye Wade, en l’occurrence, a un droit de vie et de mort sur tout le monde », indique Souleymane Ndéné Ndiaye.



Mieux ajoute l’ancien ministre : « Et je ne crois pas que mes amis Oumar Sarr, Amadou Sall et les autres, qui contestent les dernières décisions prises par le Secrétaire général national, puissent avoir gain de cause en cherchant à mener le combat à l’interne. D’un point de vu rationnel, rien ne justifie cette objection à mettre à la tête du PDS quelqu’un qui ne connaît pas le PDS, qui ne connaît pas le Sénégal, quelqu’un qui ne connaît pas les Sénégalais ».